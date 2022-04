हाल ही में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आईपीएल मैच में ‘रिटायर्ड आउट’ होकर एक बार फिर क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है. अश्विन बैटिंग के दौरान अचानक अपना रन पूरा करने के बाद सीधा पवेलियन की ओर कूच कर गए. इसके बाद रॉयल्स की टीम ने अपने नए बल्लेबाज रियान पराग को क्रीज पर उतारा. अश्विन के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया. अब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है.Also Read - IPL 2022 MI vs PBKS Live Streaming: कब होगा मुंबई-पंजाब के बीच मुकाबला, जानें Date & Time

सैमसन ने कहा कि आईपीएल 2022 की शुरुआत से पहले टीम ने इस तरह के फैसले पर चर्चा की थी. अश्विन ने इसकी योजना बनाई थी या नहीं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) आवेश खान को सिंगल कवर करने के लिए जाने के बाद, वह रन पूरा करने के बाद दौड़ते रहे और ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर ही रुके. इसके बाद रियान पराग सीधे बल्लेबाजी करने के लिए चले गए, इसका मतलब था कि टीम अश्विन से इस तरह के कदम की उम्मीद कर रही थी.

उस समय अश्विन के बल्लेबाजी साथी, शिमरोन हेटमायर ने खान को लगातार गेंदों पर छक्के मारे और पराग ने भी आउट होने से पहले एक बड़ा छक्का लगाया, जिससे आरआर के स्कोर को छह विकेट पर 165 तक बढ़ाने के लिए मैच की अंतिम डिलीवरी पर एक और बड़ा छक्का लगा।. राजस्थान ने एलएसजी को तीन रन की करीबी जीत के लिए 162/8 तक रोक दिया.

सैमसन ने स्वीकार किया कि आरआर आईपीएल के मौजूदा सीजन में विभिन्न रणनीतियों की कोशिश कर रहे थे. सैमसन ने कहा, ‘यह राजस्थान रॉयल्स है, जो अलग-अलग चीजों की कोशिश करती रहती है. सीजन से पहले इसके बारे में बात करते रहे थे. हमने सोचा कि अगर कुछ स्थिति होतीं है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह टीम का फैसला था.’

हालांकि, वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमेयर ने मैच के बाद कहा था कि उन्हें ‘रिटायर आउट’ रणनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. मुझे इसके बारे में पता नहीं था. अश्विन भी थोड़ा थके हुए थे. यह एक अच्छा फैसला था, क्योंकि पराग ने हमारे लिए एक छक्का लगाया था. राजस्थान के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा ने भी अश्विन के फैसले की तारीफ की है.