चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) इस सीजन आईपीएल में जमकर अपने बल्ले की धाक दिखा रहे हैं. रविवार को जब दिल्ली के खिलाफ स्लॉग ओवर में धोनी को बैटिंग का मौका मिला उन्होंने सिर्फ 8 बॉल नाबाद 21 रन की छोटी मगर ताबड़तोड़ पारी खेली. उनकी इस बेहतरीन पारी की बदौलत चेन्नई ने दिल्ली के सामने 209 रन की विशाल चुनौती पेश की, जिसके सामने दिल्ली सिर्फ 117 रन पर धराशाई हो गई. हालांकि यहां मैच के साथ-साथ धोनी की एक अदा ने लोगों को फिर हैरत में डाल दिया. धोनी अपनी बैटिंग से पहले बैट चबाते दिखाई दिए. आखिर बैटिंग से पहले धोनी का बैट चबाने का क्या राज है. इसकी असली वजह अमित मिश्रा ने बताई है.Also Read - IPL 2022: रविवार को भिड़ी 4 टीमें लेकिन प्वॉइंट्स टेबल में हुआ सिर्फ एक मामूली बदलाव, पर्पल कैप में चहल के करीब हसरंगा

रविवार को धोनी जब बैटिंग पर उतरने की तैयारी कर रहे थे तो वह डगआउट में बैठकर बैटिंग से पहले अपना बैट चबाते हुए दिखाई दिए. इससे उनके फैन्स एक बार फिर हैरत में पड़ गए कि आखिर उनका यह हीरो बैटिंग से पहले आखिर बैट क्यों चबाता है. ऐसा ही कुछ धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी मैच में भी करते दिखाई दिए थे. तब साल 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम मुश्किल में थी, तब भी धोनी ड्रेसिंग रूम में कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के साथ बैठकर मैच की रणनीति पर गुफ्तगू करने के साथ साथ बैट चबाते देखे गए थे. Also Read - IPL 2022: CSL vs DC- दिल्ली पर बड़ी जीत के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं MS Dhoni, कही यह बात

धोनी के साथ खेल चुके भारतीय टीम के सीनियर लेग स्पिनर अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने इसकी वजह बताई है. मिश्रा ने रविवार रात तो धोनी के बैट चबाने की वजह का अपने टि्वटर हैंडल पर खुलासा किया है. Also Read - डेवोन कॉन्वे ने खेली ताबड़तोड़ पारी, CSK ने दर्ज की आईपीएल में चौथी बड़ी जीत

In case you’re wondering why Dhoni often ‘eats’ his bat. He does that to remove tape of the bat as he likes his bat to be clean. You won’t see a single piece of tape or thread coming out of MS’s bat. #CSKvDC #TATAIPL2022

