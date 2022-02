IPL Auction 2022: आईपीएल-2022 का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने जा रहा है. वेस्टइंडीज के उभरते ऑलराउंडर अकील हुसैन (Akeal Hosein) के लिए इस सीजन टूर्नामेंट के दरवाजे खुल सकते हैं, जिसका उन्हें अंदाजा है. भारत ने पहला मुकाबला अपने नाम कर सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. अब शृंखला में पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज के लिए 9 फरवरी का मैच करो या मरो का है, जिसमें स्पिन ऑलराउंडर अकील धीमी पिच का फायदा उठाकर अपनी टीम की जीत में भूमिका निभाना चाहते हैं.Also Read - IND vs WI Dream11 Team Prediction: विंडीज के इस क्रिकेटर को चुने कप्‍तान, ये है ड्रीम11 परफेक्‍ट टीम !

आईपीएल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीग: अकील हुसैन

बाएं हाथ के स्पिनर और निचले क्रम के आक्रामक बल्लेबाज ने स्वयं को पूर्ण ऑलराउंडर करार दिया जो त्रिनिदाद के अपने साथी खिलाड़ियों पोलार्ड और सुनील नारायण से काफी प्रभावित है.

मैं निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता हूं: अकील हुसैन

अकील ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मैं 50-50 खिलाड़ी हूं, पूर्ण बल्लेबाज, पूर्ण गेंदबाज. पिछले कुछ वर्षों में मैं सीपीएल (कैरेबियाई प्रीमियर लीग), विभिन्न प्रारूपों में खेला हूं. इसके बाद मौका मिलने पर मैं निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता हूं. मैं निश्चित तौर पर स्वयं को पूर्ण ऑलराउंडर के रूप में देखता हूं. उम्मीद करता हूं कि लोग देख पाएं कि मैं वास्तविक ऑलराउंडर हूं.’’

पिछले साल आईपीएल के दूसरे चरण में कोलकाता नाइट राइडर्स की नेट गेंदबाजी टीम का हिस्सा रहे अकील ने कहा कि नारायण ने टीम के साथ उनके जुड़ने के दौरान काफी मदद की. उन्होंने कहा कि नारायण ने टी20 विश्व कप के दौरान भी उनकी काफी मदद की जब वह मैच की पूर्व संध्या पर परेशान थे.