IPL 2022 Auction: आईपीएल-2022 के लिए मेगा ऑक्शन 13 फरवरी को खत्म हो गया. दो दिवसीय इस नीलामी में 204 खिलाड़ियों पर कुल 5 अरब 51 करोड़, 70 लाख रुपये की बोली लगी, जिसमें 67 विदेशी खिलाड़ी थे. इस नीलामी ईशान किशन (Ishan Kishan) सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. ईशान को मुंबी ने 15 करोड़ 25 लाख रुपये में फिर से साथ जोड़ा. इसी के साथ ईशान किशन नीलामी इतिहास के दूसरे सबसे महंगे भारतीय बन गए.

आईपीएल-2022 में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings), कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders), मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians), पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की टीमें 25-25 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी, जबकि लखनऊ जायंट्स के पास सबसे कम 21 खिलाड़ी हैं. लखनऊ ने अपनी पूरी रकम खर्च की है, जबकि पंजाब के पास 3.45 करोड़ की सबसे बड़ी रकम शेष बची.

IPL Mega Auction 2022: Full list of Sold and Unsold players in two days of IPL 15 Mega Auction