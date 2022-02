IPL Auction 2022- Who is Ramesh Kumar aka ‘Narine Jalalabadiya – आईपीएल में अनजान चेहरों को खरीदने का ट्रेंड बिल्कुल नया नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई उभरते हुए खिलाड़ी इस मंच पर आने से पहले गुमनाम सी जिंदगी बिताते हैं और फिर आईपीएल नीलामी में अचानक उनका नाम किसी लहर की तरह तूफान मचाता है. कुछ ऐसा ही रविवार को आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction 2022) के दिन हुआ, जब पंजाब के एक युवा क्रिकेटर रमेश कुमार (Ramesh Kumar Tennis-Ball Cricketer) को उनके लंबे-लंबे छक्के मारने की काबिलियत के चलते चुन लिया गया. हैरानी की बात यह है कि यह खिलाड़ी क्रिकेट की लेदर बॉल से ज्यादा टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेला है लेकिन अपने शहर में वह लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए फेमस है और उन्हें यहां नारायण जलालाबादिया (Narine Jalalabadiya) के नाम से खूब जाना जाता है.Also Read - IPL Auction 2022: नीलामी में Amit Mishra को खरीदा नहीं, अब Parth Jindal बोले- टीम आपकी है मिश्रा भाई

हैरानी की बात है कि 23 साल के हो चुके रमेश कुमार (Ramesh Kumar) अभी तक प्रथम श्रेणी तो दूर वह लिस्ट A और टी20 स्तर पर भी कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं. यानी वह बीसीसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त टूर्नामेंट में अभी तक नहीं खेले हैं. लेकिन इसके बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज की लंबे-लंबे छक्के मारने की काबिलियत की बदौलत अपनी टीम में लिया है. इस खिलाड़ी का Indian Premier League 2022 (IPL 2022) बेस प्राइज 20 लाख रुपये था और केकेआर ने उन्हें इसी कीमत में अपने नाम कर लिया.

An interesting name in the KKR squad. Ramesh Kumar. The KKR owners looked very happy when they got him. Nobody knows about him it seems. He is from Punjab. A tennis ball cricket superstar. Famously known as Narine Jalalabadiya.

IPL never stops changing lifes. ✨#IPLAuction

