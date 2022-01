चेन्नई सुपरकिंग्स के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) इस बार अपनी टीम को नए सिरे से तैयार करने की प्लानिंग को लेकर गुरुवार को चेन्नई पहुंच गए हैं. करीब 15 दिन बाद 12 और 13 फरवरी को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL Auction 2022) में खिलाड़ियों की मेगा नीलामी होगी. धोनी इसी सिलसिले में चेन्नई पहुंचे हैं वह यहां टीम मैनेजमेंट के साथ बैठकर नीलामी के लिए अपने खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे. फ्रैंचाइजी ने ट्विटर पर धोनी की एक तस्वीर साझा कर माही के चेन्नई पहुंचने की जानकारी दी.Also Read - IPL 2022: हार्दिक-नेहरा की अनुभवहीनता कहीं बन ना जाए अहमदाबाद के लिए परेशानी, ऑस्‍ट्रेलियाई दिग्‍गज ने उठाए सवाल

इस बार इस ऑक्शन में 10 टीमें होंगी. ऐसे में कई स्टार खिलाड़ियों पर ऊंचा दांव लग सकता है. आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक सुपरकिंग्स (CSK) ने फिलहाल अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है लेकिन वह टीम का कोर ग्रुप पहले की ही तरह समान रखना चाहेगी. ऐसे में उसकी कोशिश होगी कि वह सैम करन, जोश हेजलवुड, दीपक चाहर, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में बनाए रखे. Also Read - अगर Virat Kohli ने मानी Ravi Shastri की यह सलाह तो इस बार IPL 2022 रहेंगे बाहर

The 💛 goes 😁, every single time! #ThalaDharisanam #WhistlePodu 🦁 pic.twitter.com/IihZJsuDVQ

— Chennai Super Kings – Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) January 27, 2022