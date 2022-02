IPL Auction 2022 Day 2- Liam Livingstone Most Expensive Foreign Player of Season 2022: आईपीएल सीजन 2022 के लिए चल रही खिलाड़ियों की नीलामी के दूसरे दिन भी कई प्लेयर्स की चांदी कट रही है. इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) पर 11.50 करोड़ रुपये का दांव लगाकर उन्हें इस सीजन का अभी तक का सबसे महंगा खिलाड़ी (Most Expensive Foreign Player Of IPL 2022) बना दिया है. अब इस लीग की सभी 10 टीमों के पास ज्यादा पैसा भी नहीं बचा है ऐसे में किसी और खिलाड़ी के उनसे आगे निकले की उम्मीद कम ही है. लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स (RR) से की थी और अब वह पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की ओर से खेलते दिखाई देंगे.Also Read - IPL 2022 Auction Royal Challengers Bangalore (RCB) Day-2 : नीलामी के पहले दिन बैंगलोर ने 33.60 करोड़ में खरीदे सात खिलाड़ी

विस्फोटक बैटिंग और लेग-ऑफ स्पिन दोनों करने में माहिर लिविंगस्टोन

23 वर्षीय लिविंगस्टोन को इंटरनेशनल करियर में अभी ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन तेजी से चौके-छक्के जड़ने की उनकी काबिलियत और गेंदबाजी में ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों करने में उनकी महारत के चलते आईपीएल की कई टीमों ने उन्हें अपने खेमे में करने की कोशिश की. लेकिन अंत में पंजाब किंग्स (PBKS) ने उन्हें जीतने में कामयाबी हासिल की.

अभी ज्यादा नहीं चमके हैं लियाम लिविंगस्टोन

वह क्रिकेट जगत में अभी अपनी पहचान बना रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड के लिए अब तक 3 वनडे और 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उनके आईपीएल करियर की बात करें तो वह साल 2019 से राजस्थान रॉयल्स के खेमे में हैं लेकिन 2019 में डेब्यू करने के बाद से भी 3 सीजन तक खेलने के बावजूद 9 मैच ही खेल पाए हैं. उन पर पंजाब ने जिस ढंग से पैसा लुटाया है अब तक उनके पुराने आंकड़े देखकर इस पर हैरानी होती है.

IPL में बनाए हैं सिर्फ 112 रन

9 मैचों के आईपीएल करियर में वह 9 पारियां खेलकर सिर्फ 112 रन ही बना पाए हैं, जिसमें 44 उनका सर्वाधिक स्कोर है और इस लीग में वह अब तक सिर्फ 9 चौके और 6 छक्के ही जमा पाए हैं. वैसे टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम कोई फिफ्टी भले न हो लेकिन एकमात्र शतक जरूर है. आईपीएल में उन्होंने अब तक कोई विकेट भी नहीं लिया है लेकिन टी20 इंटरनेशनल में वह 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. आखिरकार पंजाब ने उन पर जब इतना पैसा लुटाया है तो वह उनकी सारी काबिलियत अपनी लिए देखने की उम्मीद जरूर करेगा.