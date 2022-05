IPL Playoff Ticket Book Online आईपीएल अब धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है. लीग स्‍तर के मैचों का समापन होने वाला है. सभी टीमों के अब दो से तीन मैच ही बचे हैं. ऐसे में फैन्‍स को इंतजार है कि प्‍लेऑफ में पहुंचने वाली टॉप-4 टीमें कौन सी होंगी. इसी बीच गुरुवार को बीसीसीआई ने क्‍वालीफायर-1 और एलिमिनेटर मुकाबले के लिए स्‍टेडियम में जाकर मैच देखने के शौकीन फैन्‍स के लिए टिकट ऑनलाइन उपलब्‍ध करा दी हैं. यह दोनों ही मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स पर खेले जाएंगे.Also Read - जोस बटलर को सस्‍ते में आउट कर रखी जीत की नींव, चेतन सकारिया बोले- वो पल थे बेहद खास

आईपीएल 2022 के क्‍वालीफायर-1 और एलिमिनेटर मैच का आयोजन 24 और 25 मई को किया जाएगा. आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्‍यम से आज यह जानकारी दी गई है कि दोनों मैचों की टिकट बुक मॉय शो (www.bookmyshow.com) के माध्‍यम से घर बैठे-बैठे खरीदी जा सकती हैं.

Tickets for #TATAIPL 2022 Playoffs Qualifier 1 & Eliminator, to be played at Eden Gardens, Kolkata, is now.

The RuPay cardholders have the exclusive opportunity to book the tickets first via Rupay Cards for 24 hours.

Get your tickets NOW https://t.co/9aSqRozFv3 pic.twitter.com/bHCXnPYw7N

