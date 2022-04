Indian Premier League Points Table 2022, Purple Cap and Orange Cap Holder List: गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स (PBKS vs GT) के बीच 8 अप्रैल को सीजन का 16वां मैच खेला गया, जिसमें गुजरात ने 6 विकेट से जीत हासिल की. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 189 रन बनाए, जिसके जवाब में गुजरात ने अंतिम बॉल पर छक्के के साथ मैच अपने नाम किया. इस जीत के साथ गुजरात को प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फायदा मिला है.

Also Read - Liam Livingstone की तूफानी पारी, ठोकी IPL 2022 की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी

टॉप पर केकेआर, गुजरात ने लगाई बड़ी छलांग

अंकतालिका पर नजर डालें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) 4 में से 3 मुकाबले जीतकर पहले स्थान पर कायम है. इस टीम ने अब तक 1 मुकाबला गंवाया है. टीम के पास 6 अंक है. ठीक इतने ही प्वाइंट्स गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के पास भी है, जिसने अपने आईपीएल करियर के लगातार तीन मैच जीत लिए हैं, लेकिन नेट रनरेट के चलते यह टीम दूसरे स्थान पर है. लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) 4 में से 3 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद है. Also Read - अंतिम 2 गेंदों पर छक्के जड़कर टीम को जिताया, कप्तान ने की Rahul Tewatia की जमकर तारीफ

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा प्वाइंट्स नेट रनरेट कोलकाता नाइट राइडर्स 4 3 1 0 0 6 +1.102 गुजरात टाइटंस 3 3 0 0 0 6 +0.349 लखनऊ सुपर जायंट्स 4 3 1 0 0 6 +0.256 राजस्थान रॉयल्स 3 2 1 0 0 4 +1.218 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 3 2 1 0 0 4 +0.159 पंजाब किंग्स 4 2 2 0 0 4 +0.152 दिल्ली कैपिटल्स 3 1 2 0 0 2 -0.116 चेन्नई सुपर किंग्स 3 0 3 0 0 0 -1.251 मुंबई इंडियंस 3 0 3 0 0 0 -1.362 सनराइजर्स हैदराबाद 2 0 2 0 0 0 -1.825

राजस्थान रॉयल्स चौथे पायदान पर मौजूद

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम 3 मुकाबले में 2 जीत हासिल कर चुकी है. यह टीम चौथे पायदान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) 4 अंकों के साथ पांचवें और पंजाब किंग्स (Punjab Kings) इतने ही प्वाइंट्स के साथ छठे स्थान पर है. Also Read - अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकते हैं Rishabh Pant, अब इस नंबर पर उतरेंगे!

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने इस सत्र शुरुआती मैच जीतने के बाद अगले दोनों मुकाबले गंवा दिए. रिषभ पंत (Rishabh Pant) की टीम प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है. टीम के नेट रन रेट माइनस में है.

चैंपियन टीमों का बुरा हाल

आईपीएल की दिग्गज टीमों की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने शुरुआती तीनों मैच गंवा दिए हैं. यह टीम क्रमश: आठवें और 9वें स्थान पर है, जबकि दोनों मैच हारकर सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) अंतिम पायदान पर है.

आईपीएल-2022 के टॉप-5 बल्लेबाज:

205 रन- जोस बटलर (3 पारियां)

180 रन- शुभमन गिल (3 पारियां)

162 रन- लियाम लिविंगस्टोन (4 पारियां)

149 रन- ईशान किशन (3 पारियां)

149 रन- क्विंटन डि कॉक (3 पारियां)

आईपीएल-2022 के टॉप-5 गेंदबाज:

9 विकेट- उमेश यादव (4 मैच)

7 विकेट- युजवेंद्र चहल (3 मैच)

7 विकेट- राहुल चाहर (4 मैच)

7 विकेट- आवेश खान (4 मैच)

6 विकेट- कुलदीप यादव (3 मैच)