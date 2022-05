Indian Premier League 2022, Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (KKR vs LSG) के बीच 18 मई को सीजन का 66वां मैच खेला गया, जिसमें लखनऊ ने 2 रन से जीत हासिल की. इसी के साथ केकेआर ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. लखनऊ ऐसा करने वाली सीजन में दूसरी टीम बन चुकी है. उससे पहले गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने अगले दौर की टिकट हासिल कर ली थी. यानी आईपीएल-2022 के प्लेऑफ में पहली दो टिकट नई फ्रेंचाइजी ने हासिल की है.Also Read - LIVE Score RCB vs GT IPL 2022: गुजरात ने चुनी बल्‍लेबाजी, देखें दोनों टीमों का प्‍लेइंग-11

क्विंटन डी कॉक ने जड़े 140 रन

इस मैच में लखनऊ को जीत दिलाने में क्विंटन डी कॉक ने बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने कप्तान केएल राहुल के साथ 210 रन की अटूट साझेदारी की. क्विंटन डी कॉक ने 70 बॉल में 10 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 140 रन बनाए, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 51 बॉल में 68 रन की पारी खेली. Also Read - टीम इंडिया में Cheteshwar Pujara की वापसी की योजना बना रहे हैं चयनकर्ता, रहाणे की राहें नहीं हैं आसान

क्रिस गेल आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल (Chris Gayle) आईपीएल इतिहास मे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 23 अप्रैल 2013 को आरसीबी की ओर से पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रन की नाबाद पारी खेली थी. वहीं ब्रैंडन मैकुलम (Brendon McCullum) ने आईपीएल इतिहास की पहली ही पारी में नाबाद 158 रन बनाए थे. अब क्विंटन डी कॉक केकेआर के विरुद्ध 140* रन की पारी खेलकर तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं. Also Read - IPL 2022 Final: आईपीएल का फाइनल मैच रात 8 बजे होगा शुरू, यह है समय बदलने की वजह!

ये गजब संयोग है कि आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी 8 पारियों में बल्लेबाज नाबाद पवेलियन लौटे हैं. आइए, जानते हैं वो इनिंग किन-किन बल्लेबाजों ने कब-कब खेली हैं.

आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी 8 पारियां:

175* – क्रिस गेल, आरसीबी बनाम पुणे वॉरियर्स (23 अप्रैल 2013)

158* – ब्रैंडन मैकुलम, केकेआर बनाम आरसीबी (18 अप्रैल 2008)

140* – क्विंटन डी कॉक, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम केकेआर (18 मई 2022)

133* – एबी डिविलियर्स, आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस (10 मई 2015)

130* – केएल राहुल, पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी (24 सितंबर 2020)

129* – एबीडी विलियर्स, आरसीबी बनाम गुजरात लॉयन्स (14 मई 2016)

128* – क्रिस गेल, आरसीबी बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स, 17 मई 2012)

128* – रिषभ पंत, दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (10 मई 2018)