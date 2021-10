ICC Mens T20 World Cup 2021, Ireland vs Netherlands, 3rd Match, Group A: आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच पहले दौर के ग्रुप ए मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना तक नही की थी. आयरलैंड के तेंज गेंदबाज कर्टिस कैंफर (Curtis Campher) ने इतिहास रच दिया है. कर्टिस फैंफर टी20 विश्व कप में लगातार चार गेंदों पर विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं. कैंफर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार गेंद में चार विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. इससे पहले अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने आयरलैंड के खिलाफ 2019 में, जबकि श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने भी 2019 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था.Also Read - IND vs ENG Live Cricket Score, T20 World Cup 2021: विश्व कप की तैयारियां परखने उतरेगी टीम इंडिया

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड महज 106 रन पर सिमट गई. नीदरलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज मैक्स ओडोड (51) के अलावा कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेला पाया. उनके अलावा कप्तान पीटर सीलार (21) ही 20 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहे. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड की टीम की शुरुआत खराब रही. टीम ने मैच की तीसरी गेंद पर ही बेन कूपर (00) का विकेट गंवा दिया जो ओडोड के साथ गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हुए. Also Read - SL vs NAM Live Score, T20 World Cup 2021: जीत के साथ अभियान की शुरुआत करने उतरेगा श्रीलंका

ओडोड ने जोश लिटल पर पारी का पहला चौका जड़ा और फिर सिमी सिंह की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए. बेस डि लीडे (07) ने लिटल पर चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए. नीदरलैंड ने पावर प्ले में दो विकेट पर 24 रन बनाए. ओडोड और कोलिन एकरमैन (11) ने पारी को संभालते हुए नौवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया. Also Read - T20 World Cup 2021 Live Streaming: कब और कहां देखें आयरलैंड vs vs नीदरलैंड्स और श्रीलंका vs नामिबिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

इस तरह रच दिया इतिहास: कैंफर ने हालांकि 10वें ओवर में लगातार चार विकेट के साथ नीदरलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी. उन्होंने दूसरी गेंद पर एकरमैन को विकेटकीपर नील रॉक के हाथों कैच कराया. कैंफर अगली दो गेंद पर अनुभवी रियान टेन डोएशे (00) और स्कॉट एडवर्ड्स (00) को पगबाधा करके टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हैट्रिक बनाने वाले आयरलैंड के पहले गेंदबाज बने. कैंफर ने ओवर की पांचवीं गेंद पर रीलोफ वान डेर मर्व (00) को भी बोल्ड करके लगातार चार गेंद में चार विकेट लेने का कारनामा करते हुए राशिद और मलिंगा की बराबरी की.

ओडोड और कप्तान सीलार ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया. ओडोड ने कैंफर पर चौके के बाद वाइट पर भी लगातार दो चौके जड़े. उन्होंने वाइट की गेंद पर एक रन के साथ 44 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

Curtis Campher has four in four 👏

☝️ Colin Ackermann

☝️ Ryan ten Doeschate

☝️ Scott Edwards

☝️ Roelof van der Merwe#T20WorldCup | #IREvNED | https://t.co/TRm5wxuxrO pic.twitter.com/1HvjCUNR38

