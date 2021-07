Ireland vs South Africa, 3rd ODI: आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच डबलिन (The Village, Dublin) में 16 जुलाई को तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 70 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से ड्रॉ करवा दी. शृंखला का पहला मुकाबला बेनतीजा रहा था, जिसके बाद आयरलैंड ने अगला मैच 43 रन से अपने नाम किया था. अब दोनों टीमों के बीच 19-24 जुलाई के बीच टी20 सीरीज खेली जानी है.Also Read - ICC Cricket World Cup Super League, Points Table: इंग्‍लैंड का विश्‍व कप 2023 खेलना लगभग तय, 5वें स्‍थान पर पहुंचा आयरलैंड

साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज जानेमान मलान और क्विंटन डी कॉक के बीच पहले विकेट के लिए 225 रन की दमदार साझेदारी हुई. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम की ओर से मलान ने 169 गेंदों पर 16 चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 177 रन बनाए.

मलान के अलावा क्विंटन डी कॉक ने 91 गेंदों पर 11 चौकों और पांच छक्के के सहारे 120 रन की पारी खेली, जिसके दम पर टीम ने 50 ओवर में चार विकेट पर 346 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से जोशुआ लिटल ने दो विकेट लिए जबकि क्रैग यंग तथा सिमी को एक-एक विकेट मिला.

South Africa win the 3rd ODI in Malahide 👏

Simi Singh’s maiden ODI century, the highest ODI score ever by a No.8, proves to be an effort in vain as the series is tied 1-1.

📸 : @cricketireland#IREvSA | https://t.co/zJEPNH7N9b pic.twitter.com/ZK7Ztdpyl6

— ICC (@ICC) July 16, 2021