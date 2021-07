Pakistan New Batsman Saud Shakeel Looks like Indian Skipper Virat Kohli: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली के हमशक्‍ल अक्‍सर दिखते रहते हैं. कभी फैन्‍स के बीच कोई शख्‍स विराट कोहली से मिलते जुलते लुक्‍स के साथ नजर आ जाता है तो कई बार फैन्‍स स्‍वयं ही जानबूझ कर अपने स्‍टार जैसी दाढ़ी के साथ नजर आने लगते हैं. हाल ही पाकिस्‍तान की टीम में फैन्‍स को विराट कोहली का हमशक्‍ल नजर आया.Also Read - ENG vs PAK: बी-टीम से ODI सीरीज हार पर भड़के रमीज राजा, ‘रिक्‍टर स्‍केल पर इसे नापेंग तो…’

इंग्‍लैंड के खिलाफ वनडे टीम में डेब्‍यू करने वाले पाकिस्‍तान के बल्‍लेबाज साउद शकील हूs ब हू विराट कोहली जैसे देखते हैं. कम से कम फैन्‍स ऐसा ही मानते हैं. शकील मैच में जैसे ही बल्‍लेबाजी के लिए आए उनकी तस्‍वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. फैन्‍स उन्‍हें विराट कोहली का हमशक्‍ल बताने लगे. Also Read - England vs Pakistan, 2nd ODI: पाकिस्तान ने गंवाई वनडे सीरीज, दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने धो डाला

Am i the only one who thinks that he (Saud Shakeel) looks like Virat Kohli?? #PAKvsENG pic.twitter.com/CmnX454iLG

— (@Fast_n_curiousZ) July 11, 2021