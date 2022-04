मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल इतिहास में शायद इससे बुरा साल कभी नहीं रहा होगा. आज लखनऊ के खिलाफ मैच के दौरान मुंबई को 18 रन से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. सलामी बल्‍लेबाज ईशान किशन मैच में केवल 13 रन का योगदान ही दे पाए. वो मार्कस स्‍टोइनिस की गेंद पर बोल्‍ड हो गए. टीम को मझधार में छोड़कर गए ईशान किशन का गुस्‍सा वापस लौटने के बाद देखने को मिला. वो अपने बल्‍ले से बाउंड्री लाइन पर प्रहार करते हुए नजर आए. इस घटना का एक पिक्‍चर इस वक्‍त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - लगातार छह IPL मैच हारने वाली पहली टीम नहीं है मुंबई इंडियंस, इन फ्रेंचाइजी का भी हुआ है बुरा हाल

मुंबई इंडियंस को आज इस सीजन में लगातार छठी शिकस्‍त मिली. आईपीएल इतिहास में आज ऐसा तीसरी बार हुआ है जब किसी फ्रेंचाइजी को लगातार छह मैचों में हार झेलनी पड़ी हो. इससे पहले केवल दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ ही ऐसा हो चुका है. शायद यही वजह है कि आउट होने के बाद ईशान किशन की हताश इस तरह देखने को मिली.

Ishan Kishan smashed the boundary cushions with the bat after getting out. He might be fined for this. pic.twitter.com/UtQsTYHeOT

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 16, 2022