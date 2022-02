Is Ishant Sharma Do Not Want To Play Ranji Trophy 2022: भारतीय टेस्ट टीम के सीनियर तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) इंग्लैंड दौरे के बाद लय से भटके हुए दिखे हैं. लेकिन वह सिलेक्टर्स को अपनी लय फिर से दिखाने के लिए उत्साहित नहीं दिख रहे हैं और वह रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2022) में खेलने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलने वाले इस खिलाड़ी ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है. बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि संभव है कि इशांत को यह लग रहा है कि साहा की तरह उनके करियर का भी अंत आ गया है.Also Read - आईपीएल नीलामी से पहले भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा- 'मैं पुराने नटराजन के रूप में वापस आना चाहता हूं'

पश्चिम बंगाल के लिए खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) इस सीजन रणजी ट्रॉफी से पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं. अब लग रहा है कि इशांत भी इस सीजन इस घरेलू सीजन से दूर ही दिखेंगे. इससे माना जा रहा है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट में बदलाव का दौर शुरु हो गया है. सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलेंगे. लेकिन अगर दोनों ही खिलाड़ी जल्दी ही बड़ी पारियां नहीं खेल पाए तो फिर वे दोनों भी श्रीलंका के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर दिख सकते हैं.

दिल्ली के चयनकर्ताओं का इशांत से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन बुधवार तक ऐसा हो नहीं पाया. इससे लगभग यह साफ है कि वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे. दिल्ली के 33 वर्षीय इशांत मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 105 टेस्ट मैच में 311 विकेट लिए हैं.

पीटीआई-भाषा की एक खबर के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) की चयन समिति ने रणजी टीम चुनने के लिए बैठक की और चयनकर्ताओं के साथ-साथ पदाधिकारियों ने इशांत से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन शाम तक उनकी उपलब्धता की पुष्टि नहीं हो पाई.

डीडीसीए के एक अनुभवी चयनकर्ता ने कहा, ‘अगर वह खेलना चाहते हैं तो उन्हें टीम में शामिल करेंगे क्योंकि वह दिल्ली के दिग्गज हैं. लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है. पिछले एक सप्ताह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. वह रणजी टीम के अभ्यास सत्र के लिए नहीं आए हैं. हमें नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है.’

बीसीसीआई के एक सूत्र से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘साहा की तरह, इशांत को भी लग रहा था कि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर अभी खत्म हो सकता है. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज अब शीर्ष गेंदबाजों में क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. इसके बाद शार्दुल ठाकुर आते हैं, जो एक ऑलराउंडर हैं और उमेश यादव 5वें पसंद के गेंदबाज है.’

