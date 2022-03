आईपीएल (IPL 2022) के 15वें सीजन का मंच सज चुका है और इसके लिए प्रसारणकर्ता चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने भी क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए एक्सपर्ट्स की अपनी टीम तैयार कर ली है. इस बार स्टार स्पोर्ट्स ने अपने कॉमेंट्री पैनल में मिस्टर आईपीएल के नाम से पहचान बना चुके स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना (Suresh Raina) को अपने साथ जोड़ा है.Also Read - Glenn Maxwell Vini Raman Wedding: मैक्‍सेवल-विनी ने लगाई हल्‍दी, फैन्‍स कर रहे तारीफ

रैना के अलावा पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम पूर्व चीफ कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) एक बार फिर अपनी आवाज से फैन्स को मंत्रमुग्ध करने की तैयारी कर रहे हैं. भारतीय टीम में कोचिंग का कार्यकाल पूरा होने के बाद शास्त्री आईपीएल से कॉमेंट्री का कमबैक करेंगे. Also Read - रसेल के फिट ना होने पर डेथ ओवर में किस गेंदबाज को उतारेगी KKR? इरफान पठान ने दिया सुझाव

शास्त्री के फैन्स को लंबे समय से उनकी आवाज के साथ क्रिकेट देखने का इंतजार था. अब एक बार फिर बल्लेबाजों के दनदनाते शॉट्स पर शास्त्री अपने चिर-परिचित जोशिले अंदाज में ‘इट्स वेंट लाइक अ ट्रैसर बुलेट’ बोलते नजर आएंगे. मंगलवार को स्टार स्पोर्ट्स ने इन दोनों पूर्व खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ अपने कॉमेंट्री पैनल से जुड़ने की जानकारी दी. स्टार ने इस मौके पर अपने फैन्स को इन दोनों एक्सपर्ट्स से सवाल पूछने का मौका दिया है. Also Read - IPL 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी को साइन किया, मार्क वुड की जगह मिलेगा मौका

