चेतन शर्मा के नेतृत्‍व वाली भारतीय चयनसमिति (India vs West Indies 2022) ने गुरुवार को वेस्‍टइंडीज दौरे पर होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. पूर्व कप्‍तान विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है ले‍कन सबसे ज्‍यादा चर्चा किसी एक खिलाड़ी को लेकर हो रही है तो वो हैं संजू सैमसन. संजू को चयनकर्ताओं ने विंडीज दौरे के चुनी गए स्‍क्‍वाड में जगह नहीं दी गई है. संजू को आयरलैंड दौरे और इंग्‍लैंड दौरे पर टीम में जगह दी गई थी. बीसीसीआई के इस रवैये से संजू सैमसन के खेल को पसंद करने वाले फैन्‍स खासे नाराज हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू सैमसन ट्रेंड करने लगा.

आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में उन्‍हें एक मैच में सलामी बल्‍लेबाज के तौर पर मौका मिला और उन्‍होंने 77 रन की अहम पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इंग्‍लैंड में वो प्‍लेइंग-11 का हिस्‍सा नहीं बन पाए. इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उन्‍हें मौका नहीं दिया गया था. ऐसे में फैन्‍स यह पूछ रहे हैं कि आखिर किस नीति पर चलते हुए संजू के साथ भारतीय टीम में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है.

Now,team india is not selecting players based on form or scoring runs. They are only selecting favourite people of BCCI leaders. Sanju Samson scored 77 in last t20i and 134 in last 3 t20i.Sanju is one of the best pace/shortball hitters in the country. #justiceforSanjuSamson pic.twitter.com/QakXGa7qpJ

Feel for Sanju Samson. Once again Sanju was dropped from the team India’s squad although he was not done anything wrong. He performed as many opportunities as he got. He played one T20I vs Ireland, he scored 77(42). At least Sanju should have been in the squad.

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 14, 2022