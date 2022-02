ऑस्‍ट्रेलियाई कोच के रूप में कार्यकाल में विस्‍तार को लेकर बोर्ड से हुए विवाद के बीच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) अपने पद से इस्‍तीफा दे चुके हैं. इस कड़ में अब यह जानकारी सामने आ रही है कि लैंगर ने क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया (Cricket Australia) से माफी मांगी है. उनकी कोचिंग में ही बीते साल ऑस्‍ट्रेलिया ने टी20 विश्‍व कप 2021 पर कब्‍जा किया है. द ऑस्ट्रेलियन अखबारसे लैंगर ने कहा, “मैंने कोच के रूप में जो हासिल किया है, उसपर गर्व है लेकिन वरिष्ठ खिलाड़ियों, कुछ सहयोगी स्टाफ और बोर्ड ने उनका समर्थन नहीं किया, तो मैंने इस्तीफा देना ही ठीक समझा.”Also Read - Rohit के नेतृत्‍व में Virat Kohli करते दिखे टीम की कप्‍तानी, दोनों के बीच गजब के तालमेल से फैन्‍स गदगद

लैंगर ने कहा, "पिछले 12 महीनों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कोच के रूप में मेरे भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही थीं और इससे मेरे परिवार पर भारी असर पड़ा है. मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के अंत के साथ एक अल्पकालिक अनुबंध की पेशकश की गई थी. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैंने इस अनुबंध के नवीनीकरण को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है और अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए अगला अध्याय तुरंत शुरू करना सभी के हित में होगा."

लैंगर ने बताया, "अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं, तो कई वरिष्ठ खिलाड़ी और कुछ सहयोगी स्टाफ ने मेरा समर्थन नहीं किया और अब यह स्पष्ट है कि सीए बोर्ड, और निक हॉकले टीम के लिए दूसरा कोच लाने के लिए उत्सुक हैं. मैं उस निर्णय का सम्मान करता हूं. मेरा जीवन ईमानदारी, सम्मान, विश्वास, सच्चाई और प्रदर्शन के मूल्यों पर बना हुआ है और अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मैं माफी मांगता हूं."

कुछ दिनों के सस्पेंस के बाद, लैंगर ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि शुक्रवार उनके अनुबंध में छह महीने के विस्तार को कम कर दिया गया था.

शनिवार को लैंगर अपने होम टाउन पर्थ पहुंच गए, जहां वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने से पहले 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहेंगे.

