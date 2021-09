क्रिकेट के जानकार और इंटरनेशनल स्तर पर खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी भले ही टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का असली फॉर्मेट मानते हों. लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं. उनका मानना है कि अगले 5 सालों में यानी साल 2026 तक सिर्फ 5 देश ही बमुश्किल इस फॉर्मेट में खेल रहे होंगे. पीटरसन ऐसा क्यों मान रहे हैं फिलहाल इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट टि्वटर पर यह दर्द भरा ट्वीट किया है.Also Read - 'शानदार जबरदस्त जिंदाबाद'; फैंस ने सोशल मीडिया पर मनाया रोहित शर्मा के पहले विदेशी शतक का जश्न

पीटरसन ने अपने ट्वीट में लिखा,’यह ट्वीट करना बहुत ही दर्दभरा है लेकिन धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है…. साल 2026 तक टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ गिने-चुने देश ही होंगे.’ इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम तो पूरे विश्वास के साथ रखा है. लेकिन साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का नाम संभावनाओं के साथ रखा है. बता दें वर्तमान में कुल 12 देश टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. Also Read - India vs England: Rohit Sharma ने इंग्लैंड में जड़ी सेंचुरी, विदेश में पहला टेस्ट शतक

This is painful to tweet but I think this is slowly happening…

In 2026 there will only be a few Test Match cricketing nations.

ENGLAND

INDIA

AUSTRALIA

Possibly SOUTH AFRICA & PAKISTAN.

👀

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) September 4, 2021