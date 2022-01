73वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) का आभार व्यक्त किया था. पीएम मोदी ने पीटरसन को भारत का मित्र बताया था, जिन्होंने हाल में गैंडों के संरक्षण में भारत की भूमिका की सराहना की थी. प्रधानमंत्री ने मोदी ने गणतंत्र दिवस पर कहा, ‘‘क्रिकेट के मैदान पर आपका करिश्माई प्रदर्शन अब भी हम सभी की यादों में ताजा है. भारत और भारतीयों के साथ आपका जुड़ाव वास्तव में उल्लेखनीय है.’’ पीएम मोदी ने हिंदी में ट्वीट करके भारतीयों से जुड़ने के पीटरसन के प्रयासों के संदर्भ में कहा था, ‘‘मैं हिंदी में किये गये आपके ट्वीट का भी पूरा आनंद लेता हूं.’’Also Read - दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में NCC रैली में पहुंचे पीएम मोदी, बेस्ट कैडेट्स को सम्मानित भी किया

केविन पीटरसन ने शुक्रवार को पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि एक अरब से अधिक जनसंख्या वाला यह देश वैश्विक महाशक्ति है. पीटरसन ने ट्विटर पर पत्र साझा करते हुए कहा कि वह भारत के प्रति उनके स्नेह को स्वीकार करने के लिये प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार हैं. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स और वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल को भी प्रधानमंत्री की तरफ से इसी तरह के पत्र मिले थे. Also Read - Rahul Gandhi का Twitter पर आरोप-मेरे फॉलोअर्स घट रहे हैं, किसी दबाव में काम कर रहे? मिला ये जवाब

पीटरसन ने ट्वीट किया, ‘‘प्रिय, श्री नरेंद्र मोदी, आपके पत्र में अविश्वसनीय रूप से स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए आभार. पहली बार 2003 में भारत में कदम रखने के बाद से प्रत्येक यात्रा में मेरा आपके देश के प्रति प्यार बढ़ता गया. मुझसे हाल में पूछा गया था कि आपको भारत में सबसे अधिक क्या पसंद है और मेरा जवाब आसान था, वहां के लोग.’’ Also Read - Pariksha Pe Charcha 2022: परीक्षा पे चर्चा के लिये रजिस्‍ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, जल्‍दी करें

Happy Republic Day to all Indians for a couple days ago. A proud country & a powerhouse globally!

I look forward to meeting you in person soon, to thank you for how India is a global leader in protecting its wildlife!

My best wishes!

🙏🏽 pic.twitter.com/oxcwWEgmuX

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) January 28, 2022