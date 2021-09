Ravichandran Ashwin, Tim Southee, Eoin Morgan Argument in the Ground: कोलकाता नाइटराइडर्स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच मुकाबले के दौरान यूएई की गर्मी का असर रविचंद्रन अश्विन और केकेआर के इयोन मोर्गन व टिम साउदी पर भी देखने को मिला. दोनों खिलाड़ी मैच के बीच में ही झगड़ते हुए नजर आए. अंपायर्स व साथी क्रिकेटर्स के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो सका. दिल्‍ली कैपिटल्‍स के मुख्‍य कोच रिकी पोंटिंग तक मैदान पर आ गए और अंपायर्स से बातचीत करने लगे.Also Read - MI vs PBKS: मुंबई ने Ishan Kishan को ही कर दिया बाहर, T20 WC में मिला है मौका, देखें दोनों टीमों का प्‍लेइंग-XI

यह मामला 19वें ओवर में सामने आया. रविचंद्रन अश्विन बल्‍लेबाजी पर थे और टिम साउदी गेंदबाजी कर रहे थे. इसी बीच अश्चिन ने स्‍क्‍वेयर लेग की दिशा में शॉट लगाया. गेंद हवा में काफी ऊपर चली गई और नीतीश राणा ने कैच पकड़ लिया. इसके बाद नॉन-स्‍ट्राइकर एंड पर मौजूद साउदी और अश्विन के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि साउदी ने बातचीत की शुरुआत की. जो झगड़े में तब्‍दील हो गई.

थोड़ी देर में इयोन मोर्गन भी इस विवाद में कूद गए. रविचंद्रन अश्विन बहुत तेजी से मोर्गन की तरफ आगे बढ़ने लगे लेकिन तुरंत ही दिनेश कार्तिक ने वहां आकर मामले को शांत किया. अंपायर भी दोनों पक्षों को शांत करने में लगे रहे. इसी बीच रिकी पोंटिंग भी मैदान में आ गए. मैच करीब 4-5 मिनट तक रुका रहा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने मैच में निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए हैं. रिषभ पंत और स्‍टीव स्मिथ ने 39-39 रनों का योगदान दिया. लॉकी फर्ग्‍यूसन, वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन ने दो-दो विकेट निकाले.