KKR vs RCB, IPL 2021: बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का 11 साल पुराना ट्वीट इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उसकी वजह है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) . जी हां, आरसीबी (RCB) के समर्थन में किया गया 11 साल पुराना दीपिका पादुकोण का ट्वीट आज टीम के विरोध में आ खड़ा हुआ है और वजह है टीम का 92 रनों पर ऑलआउट होना.

कोलकाता की टीम ने सोमवार को विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को नौ विकेट से करारी शिकस्‍त दी. बैंगलोर 92 रन पर ऑलआउट हो गया. इस स्‍कोर को केकेआर ने 10 ओवर में ही बना लिया.

92!!is that even a score!?way to go RCB!with u guys all the way…watching every second of it live!

— Deepika Padukone (@deepikapadukone) March 18, 2010