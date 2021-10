KKR vs RR Head to Head- IPL 2021: Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

आईपीएल (IPL 2021) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें गुरुवार को इस सीजन का अपना आखिरी लीग मैच खेलने उतरेंगी. कोलकाता की टीम यहां जीत दर्ज कर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. उसका मैच भले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है लेकिन रॉयल्स के साथ-साथ यहां उसका मुकाबला मुंबई इंडियन्स (MI) से भी है. 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स अगर अपना आखिरी मैच जीतकर रन रेट में केकेआर को मात दे देती है तो प्लेऑफ में बाकी बचे एक स्थान पर वह अपनी जगह पक्की कर लेगी.

फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में पहुंचने के चांस मुंबई से थोड़े ज्यादा हैं. लेकिन यहां उसे राजस्थान रॉयल्स को न सिर्फ हराना होगा बल्कि अपने रन रेट को और बेहतर करने का भी प्रयास करना होगा, ताकि वह प्लेऑफ में पहुंचने की मुंबई की उम्मीदों को पूरी तरह तहस-नहस कर दे. कोलकाता और मुंबई दोनों ही टीमों के पास 12-12 अंक हैं, जबकि दोनों का एक-एक लीग मैच बाकी है.

दोनों टीमों अपने-अपने आखिरी लीग मैच में पूरा दमखम झोंकना चाहेंगी. केकेआर का मैच जहां राजस्थान रॉयल्स से होगा, तो वहीं मुंबई की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शुक्रवार को मैच में उतरेगी. प्लेऑफ की दौड़ में तीन टीमें पहले ही अपनी जगह बना चुकी हैं तो वहीं तीन टीमें इस दौड़ से बाहर भी हो चुकी हैं. फिलहाल यहां एक स्थान बाकी बचा है, जिसमें कोलकाता और मुंबई में से किसी एक के पास अपना दावा ठोकने का मौका है.

अगर दोनों में कोई भी टीम अपना-अपना लीग मैच हार जाती है तो उसका सफर भी वहीं समाप्त हो जाएगा और जीतने वाली टीम प्लेऑफ में होगी. इसके अलावा अगर मुंबई और कोलकाता दोनों ही अपने-अपने मैच हार भी जाती हैं तो भी कोलकाता नाइट राइडर्स बेहतर रनरेट के चलते प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

ऐसे में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक खेले मुकाबलों को देखें तो दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ कुल 25 मैच खेल चुकी हैं. मजेदार बात है कि दोनों टीमों का रिकॉर्ड यहां बराबरी पर है. यानी दोनों ने ही 12-12 मैचों में जीत दर्ज की है और इतने ही मैचों में दोनों को एक-दूसरे से हार मिली है, जबकि दोनों का एक मैच बेनतीजा रहा है. इस सीजन पहले हाफ में जब दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ी थीं तो राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता को 6 विकेट से मात दी थी.

ऐसे में नाइटराइडर्स अब शारजहा के मैदान पर अपनी पिछली हार का बदला लेने के साथ-साथ प्लेऑफ में जाने के लिए उसे हराना जरूर चाहेगी.