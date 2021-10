KL Rahul Likely to Part Way from Punjab Kings: आईपील 2021 में पंजाब किंग्‍स का सफर खत्‍म हो गया है. माना जा रहा है कि इस फ्रेंचाइजी के साथ कप्‍तान केएल राहुल का सफर भी इस सीजन के साथ ही खत्‍म हो गया है. क्रिकबज वेबसाइट की खबर के मुताबिक केएल राहुल अब पंजाब टीम से अपना नाता तोड़ने जा रहे हैं. भले ही पंजाब प्‍लेऑफ में नहीं पहुंच पाई हो लेकिन किस बावजूद केएल राहुल टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.Also Read - Live Score, RCB vs KKR, IPL 2021, Eliminator: शुबमन गिल-वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता को दिलाई अच्‍छी शुरुआत

केएल राहुल को अपने खेमे में लाने को लेकर कई फ्रेंचाइजी दांव लगा सकती है. आईपीएल 2022 को लेकर अभी रिटेंशन पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ है. अगले साल दो नई फ्रेंचाइजी भी टूर्नामेंट का हिस्‍सा होंगी. साथ ही इस साल मेगा ऑक्‍शन भी होने जा रहा है. ऐसे में अगर केएल राहुल सीधे तौर पर ऑक्‍शन में जाते हैं तो उनकी मांग फ्रेंचाइजीज के बीच काफी अधिक रहेगी.

आईपीएल 2021 के बाद केएल राहुल इस वक्‍त टी20 विश्‍व कप के लिए बनाए गए बीसीसीआई के बायो-बबल का हिस्‍सा हैं. केएल राहुल टी20 विश्‍व कप में भारत के लिए सलामी बल्‍लेबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.