How Third Umpire given Not-out to Devdutt Padikkal despite Spike: आईपीएल 2021 में रविवार को पंजाब किंग्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले के दौरान केएल राहुल (KL Rahul) अंपायर्स पर खासे गुस्‍से में नजर आए. केवल फील्‍ड अंपायर ही नहीं बल्कि तीसरे अंपायर ने भी गलत फैसल लिया. यही वजह है कि वो तीसरे अंपायर का निर्णय फैसला आने के बाद फील्‍ड अंपायर से भिड़ गए. बैंगलोर के कप्‍तान विराट कोहली और दूसरे सलामी बल्‍लेबाज देवदत्‍त पडीक्‍कल ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और 68 रन जोड़े.

फील्‍ड अंपायर ने नहीं दिया आउट

आठवें ओवर के दौरान रवि बिशनाई गेंदबाजी कर रहे थे. बिशनोई की गुगली पर देवदत्‍त ने रिवर्स शॉट लगाने का प्रयास किया और गेंद ग्‍लव्‍स पर लगने के बाद सीधे केएल राहुल (KL Rahul) के हाथों में चली गई. राहुल ने अपील तो की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया. इसके बाद पंजाब के कप्‍तान ने डीआरएस के माध्‍यम से तीसरे अंपायर की मदद ली.

स्‍पाइक के बावजूद तीसरे अंपायर ने नहीं दिया आउट

तीसरे अंपायर ने इस घटना का रिप्‍ले देखा तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि गेंद ग्‍लव्‍स से छूई थी. अल्‍ट्रा-एज के माध्‍यम से भी स्‍पाइक नजर आ रहा था लेकिन इसके बावजूद भी तीसरे अंपायर ने इसे नॉट-आउट करार दिया.

भड़क उठे केएल राहुल

जब तीसरे अंपयार ने भी स्‍वाइक के बावजूद इसे आउट नहीं दिया तो वो केएल राहुल (KL Rahul) एक बार फिर ऑन-फील्‍ड अंपायर के पास पहुंच और उन्‍हें बताया कि अल्‍टा-एज में स्‍पाइक आया है. ऐसे में इसे आउट दिया जाना चाहिए. केएल राहुल कुछ देर बाद वापस चले गए लेकिन ओवर खत्‍म होने के बाद एक बार फिर वो अंपायर के पास पहुंचे और पूछा कि आखिर स्‍पाइक के बावजूद भी इसे आउट क्‍यों नहीं दिया गया. कमेंटी बॉक्‍स में मौजूद गौतम गंभीर भी अंपायर के इस निर्णय पर हैरान दिखे.