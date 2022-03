शुक्रवार को पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) जब मैदान पर उतरेंगे तो यह लम्हा उनके करियर में बेहद खास होगा. विराट तब 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल कर लेंगे. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए अग्रिम बधाई दी है. गांगुली को पता है कि किसी खिलाड़ी के करियर में 100वां टेस्ट के क्या मायने हैं और विराट के लिए भी यह कितना बड़ा लम्हा होगा लेकिन पूर्व राष्ट्रीय कप्तान को भरोसा है कि यह दिग्गज बल्लेबाज भविष्य में अपने करियर में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे.Also Read - IND vs SL- Cheteshwar Pujara और Ajinkya Rahane की होगी वापसी! कप्तान Rohit Sharma ने कही यह बात

बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा कि गए वीडियो संदेश में गांगुली ने कोहली को बधाई देते हुए कहा कि वह यहां श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जब मैदान पर उतरेंगे तो यह उनके लिए सपना साकार होने वाला लम्हा होगा. Also Read - विराट कोहली 100वें टेस्‍ट से पहले हुए भावुक, कभी नहीं सोचा था इतने मुकाबले खेल पाउंगा

