भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा प्रायोजित कश्‍मीर प्रीमियर लीग (Kashmir Premier League 2022) में खेलने के लिए न्‍यौता भेजा गया है. बीसीसीआई पहले ही यह साफ कर चुकी है कि जो भी खिलाड़ी इस लीग (KPL 2022) का हिस्‍सा बनेगा उसे फिर कभी आईपीएल में खेलने के लिए ऑक्‍शन का हिस्‍सा नहीं बनाया जाएगा. इस लीग से जुड़ने वाले खिलाड़ी को आईपीएल में कोचिंग स्‍टाफ के रूप में जुड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी.

बीते साल केपीएल के पहले सीजन को आयोजित किया गया था. इस साल एक अगस्‍त से दूसरे सीजन का आयोजन होना है. यह टूर्नामेंट 14 अगस्‍त तक चलेगा. केपीएल के अध्‍यक्ष आरिफ मलिक ने इस बात की पुष्टि की क‍ि विराट को औपचारिक तौर पर लीग से जुड़ने के लिए न्‍यौता भेजा गया है. उन्‍होंने कहा, "यह हमारी तरफ से शांति का संदेश है. अब यह विराट के ऊपर है कि वो इसे स्‍वीकार करते हैं या नहीं. मोहम्‍मद रिजवान ने एक सकारात्‍मक संदेश दिया है कि क्रिकेट हर चीज से ऊपर होना चाहिए. लिहाजा हम विराट कोहली को एक पत्र लिखने जा हैं कि वो लीग से जुड़ें. कम से कम वो यहां आकर एक मैच देख सकते हैं."

We are sending a formal invitation to Virat Kohli.

It’s up to Virat Kohli whether to become part of the league as a player or as a special guest. We are sending a message of peace through KPL and want Indian cricketers to be part of the league.

