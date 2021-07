क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा है. विदेशी खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के चलता लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) के दूसरे सत्र को नवंबर-दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है. यह टी20 लीग 29 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर 19 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया गया है.Also Read - Happy Birthday Sunil Gavaskar: ...नर्स की गलती पड़ जाती भारी, क्रिकेटर नहीं, मछुआरे होते सुनील गावस्कर

श्रीलंका क्रिकेट ने यहां जारी बयान में कहा, ''लंका प्रीमियर लीग की संचालन समिति का मानना है कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव करने से प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देशों के अधिक खिलाड़ी लीग में भाग ले सकेंगे.''

उन्होंने बताया, ''अगस्त 2021 के दौरान कई देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भाग ले रहे हैं और इसके साथ ही इसी तरह के एक अन्य प्रीमियर लीग का भी आयोजन हो रहा है. समिति ने इन चीजों का आकलन करने के बाद यह फैसला लिया.''

The Lanka Premier League 2021, which was expected to commence on the 29th July 2021, has been rescheduled to be held from 19th November to 12th December 2021.#LPL2021

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) July 9, 2021