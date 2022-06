श्रीलंका में आर्थिक संकट (Sri Lanka Economic Crisis) के बाद जगह-जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने लंका प्रीमियर लीग (LPL 2022 ) के तीसरे सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया. भारी सुरक्षा व्‍यवस्‍था के बीच इस साल एलपीएल का आयोजन 31 जुलाई से किया जाएगा. टूर्नामेंट का अंत 21 अगस्‍त को होगा. श्रीलंका में इस वक्‍त ऑस्‍ट्रेलिया की टीम एक महीने लंबे दौरे पर है, जहां फिलहाल तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इसके बाद पांच वनडे और दो टेस्‍ट मैच भी यहां खेले जाएंगे.Also Read - बतौर कप्तान पहली टी20 सीरीज खेलेंगे KL Rahul, इरफान पठान को काफी उम्मीदें

लंका प्रीमियर लीग में अबतक कई भारतीय खिलाड़ी खेल चुके हैं. मुनाफ पटेल- कैंडी टस्‍कर, मनविंदर बिसला- कोलंबो किंग्‍स, इरफान पठान- कैंडी टस्‍कर, मनप्रीत गोनी- कोलंबो किंग्‍स, सुदीप त्‍यागी- दंबुला विकिंग फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्‍व कर चुके हैं. बताया जा रहा है कि श्रीलंका-ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज के बाद एलपीएल का आयोजन होगा. इसके तुरंत बाद श्रीलंका में ही एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा. Also Read - अर्जुना रणातुंगा के भाई को सुनाई गई दो साल की सजा, श्रीलंका सरकार में संभालते हैं बड़ा मंत्रालय

3rd Edition of the Lanka Premier League will take place from 31st July to 21st August – https://t.co/IdiRcPGn4R #LPL2022 #LPLT20

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) June 10, 2022