Live Score and Updates IND vs SA 1st Test Day-2: ईएसपीएन क्रिकइन्‍फो की खबर के मुताबिक सेंचुरियन में इस वक्‍त बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है। मैदान को सुखाने का काम जारी है। फिलहाल लंच को भारतीय समयानुसान साढ़े तीन बजे की जगह आधा घंंटा देरी यानी चार बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले 30 मिनट में मैच शुरू हो जाएगा। भारत की टीम से उम्‍मीद हैं कि वो एक बड़ा स्‍कोर बनाकर मेजबान देश को बैकफुट पर धकेल दे. ऐसा होना संभव भी नजर आ रहा है क्‍योंकि पहले दिन (IND vs SA 1st Test Live) का खेल खत्‍म होने तक भारत की टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 272 रन बना लिए हैं. मैदान पर उपकप्‍तान केएल राहुल (KL Rahul) 272 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि दूसरे छोर पर पूर्व उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी 40 रन बना लिए हैं.Also Read - मयंक अग्रवाल ने DRS रिव्‍यू पर दी प्रतिक्रिया, बताया क्‍यों नहीं किया विरोध

पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा है. लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) ने भारत के सभी तीन विकेट चटकाए. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने 60 रनों का योगदान दिया. उन्‍होंने पहले विकेट के लिए राहुल के साथ मिलकर 117 रनों की साझेदारी बनाई. चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) अपना खाता तक नहीं खोल पाए. हालांकि नंबर-4 पर खेलने आए विराट कोहली (Virat Kohli) 35 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के ऐलान से पहले रोहित शर्मा ने पास किया फिटनेस टेस्ट