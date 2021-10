Live Cricket Score, Oman vs Scotland, ICC T20 World Cup 2021: Ball by Ball Commentary of 10th Match from 7:30 PM Onward ISTAlso Read - Jason Roy बोले- टी20-वनडे के दौर में भी अस्तित्‍व में रह सकते हैं टी10-द हंड्रेड, बताई वजह

टी20 विश्‍व कप 2021 के ग्रुप-बी के 10वें मुकाबले में आज शाम साढ़े सात बजे से स्‍कॉटलैंड का मुकाबला ओमन से होने जा रहा है. स्‍कॉटलैंड ने अबतक दो मैच खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं, ओमान की टीम दो में से एक मैच जीत और एक हार के साथ फिलहाल दूसरे स्‍थान पर है. बांग्‍लादेश की गिनती वैसे तो मजबूत टीमों में होती है लेकिन फिलहाल वो टूर्नामेंट के क्‍वालिफायर मैचों के दौरान खास अच्‍छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं.

फिलहाल बांग्‍लादेश दो मैच के बाद एक जीत और एक हार के साथ तीसरे स्‍थान पर है लेकिन पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ जारी मैच के दौरान बांग्‍लादेश की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. बांग्‍लादेश ने 182 रनों का लक्ष्‍य दिया है. जवाब में खबर लिखे जाने तक पापुआ न्‍यू गिनी का स्‍कोर 11 ओवरों के बाद सात विकेट के नुकसान पर महज 30 रन है. बांग्‍लादेश की जीत लगभग पक्‍की नजर आ रही है. ऐसे में बांग्‍लादेश इस जीत के बाद अच्‍छी रनरेट के साथ टॉप-2 में शुमार हो जाएगी.

अब अगर ओमान को प्‍लेऑफ में अपनी जगह पक्‍की करनी है तो उन्‍हें ना सिफ स्‍कॉटलैंड को हराना होगा बल्कि जीत का अंतर भी बडा रखना होगा. तभी वो बांग्‍लादेश को नेट रनरेट के मामले में पछाड़ते हुए टॉप-2 में शुमार हो पाएंगे. सुपर-12 में दोनों ग्रुप में चार में से केवल दो-दो टीमें ही प्रवेश करेंगी.