मुख्‍य कोच के रूप में अपना पहला विदेशी दौरा कर रहे राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने साउथ अफ्रीका की सरजमीं को अपने लिए (IND vs SA Test) लकी करार दिया. द्रविड़ का कहना है कि कप्‍तान के तौर पर उन्‍होंने अपना पहला टेस्‍ट मैच साउथ अफ्रीका (India Tour of South Africa 2021-22) में ही जीता था. उन्‍होंने कहा किदक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट खेलना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन साथ ही रोमांचक भी है. भारत और साउथ अफ्रीका को तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार को बॉक्सिंग डे से खेलना शुरू करना है. दोनों ही टीमें सेंचुरियन के मैदान में आमने-सामने होंगी.Also Read - Live Score and Updates IND U-19 vs PAK U-19: भारत को मिली पहली सफलता, यहां देखें लाइव स्‍कोर

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने बीसीसीआई द्वारा शेयर की गई वीडियो में कहा, “हम एक अच्छे देश के दौरे पर आए हैं. यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने के साथ रोमांचक भी है. मेरी दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी कुछ अच्छी यादें हैं. मैंने यहां अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है और एक कप्तान के रूप में पहली बार यहां टेस्ट मैच जीता है. इसके अलावा, 2003 विश्व कप के फाइनल में भी पहुंचे थे. हालांकि हमने यहां कुछ मैच भी गंवाए हैं.” Also Read - Ashes, 3rd Test: मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किए चार बदलाव; रोरी बर्न्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली पोप, क्रिस वोक्स हुए बाहर

उन्होंने आगे कहा, “यह एक ऐसी जगह है, जहां क्रिकेटर खेलना पसंद करते हैं. इन वर्षों में, मैंने यहां बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, लेकिन बायो-बबल में रहने के कारण मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है. मैं इस सीरीज को लेकर उत्साहित हूं.” Also Read - South Africa vs India, 1st Test, Live Streaming: कब और कहां देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला सेंचुरियन टेस्ट

द्रविड़ (Rahul Dravid) ने आगे बताया कि कैसे विदेशों में दौरे के मामले में भारतीय टीम से उम्मीदें बढ़ गई हैं. द्रविड़ के कहा, “भारतीय टीम से वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में उम्मीदें बढ़ गई है. क्योंकि जब भारत विदेशी दौरे पर जाता है, तो हम किसी भी प्रारूपों में जीतने की कोशिश करता है.”