India vs Sri Lanka, 1st T20I: Five Reasons of Team India's Victory: श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत ने 38 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 126 रनों पर ऑलआउट हो गई। आइये हम आपको भारत की जीत के कारण बताते हैं.

सूर्यकुमार यादव: भारत को सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचाने में सूर्यकुमार यादव का योगदान सबसे अहम रहा. नंबर-4 पर बल्‍लेबाजी के लिए आए सूर्यकुमार ने टीम के लिए अहम 34 गेंदों पर 50 रनों का योगदान दिया. उन्‍होंने छक्‍के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए.

शिखर धवन: कप्‍तान शिखर धवन ने पहली ही गेंद पर पृथ्‍वी शॉ का विकेट गंवाने के बाद भारतीय पारी को संभालने का काम किया. उन्‍होंने सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बनाई. हालांकि वो अपने अर्धशतक से चार रन से चूक गए. धवन ने चार चौकों और एक छक्‍के की मदद से 36 गेंदों पर 44 रन बनाए.

दीपक चाहर: दीपक चाहर ने तीन ओवर डालकर दो विकेट निकाले और 24 रन खर्च किए. वो भारत की जीत के सूत्रधार रहे. एक वक्‍त में लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच जीत लेगा. चरित असालंका तीन छक्‍कों और इतने ही चौकों की मदद से 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर खेल रहे थे. चाहर ने 16वें ओवर में असालंका और नए बल्‍लेबाज वनिंडू हसारंगा को आउट कर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया.

भुवनेश्‍वर कुमार: उपकप्‍तान भुवी ने मैच मे सर्वाधिक चार विकेट निकाले. उन्‍होंने सलामी बल्‍लेबाज अविष्‍का फर्नोंडो को आउट करने के अलावा पुछल्‍ले बल्‍लेबाजों को सस्‍ते में निपटा दिया.

युजवेंद्र चहल: चहल ने मैच में महज एक ही विकेट निकाला लेकिन वो इसके बावजूद भी भारत के लिए काफी असरदार साबित हुए. उन्‍होंने अपने चार ओवरों में पांच से भी कम की इकनॉमी से महज 19 रन दिए.