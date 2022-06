Ranji Trophy 2021-22 Semi Final Live BEN vs MP, Mum vs UP रणजी ट्रॉफी 2021-22 में आज से सेमीफाइनल मैचों की शुरुआत हो गई है. पहले मुकाबले में बंगाल की टीम मध्‍यप्रदेश का सामना कर रही है. दोनों टीमें बेंगलुरू के अलूर में स्थित केएससीए क्रिकेट ग्राउंड पर आमने-सामने हैं. मध्‍य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है. वहीं, दूसरे मैच में मुंबई और उत्‍तर प्रदेश की टीमें बेंगलुरू के ही जस्‍ट क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में एक दूसरे से भिड़ रही हैं. उत्‍तर प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. क्‍वार्टर फाइनल में मुंबई ने झारखंड को सात विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. इसी तर्ज पर उत्‍तर प्रदेश ने कर्नाटक पर पांच विकेट से जीत दर्ज की. मध्‍य प्रदेश ने पंजाब को हराया था. बंगाल और झारखंड के बीच क्‍वार्टर-फाइनल मैच ड्रॉ पर खत्‍म हुआ था लेकिन बेहतर प्रदर्शन के आधर पर बंगाल को अगले राउंड में जगह मिली.Also Read - बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी भी हैं सिद्धू मूसेवाला के फैन, सिंगर को समर्पित किया रणजी शतक