रणजी ट्रॉफी 2021-22 में आज से सेमीफाइनल मैचों की शुरुआत हो गई है. पहले मुकाबले में बंगाल की टीम मध्‍यप्रदेश का सामना कर रही है. दोनों टीमें बेंगलुरू के अलूर में स्थित केएससीए क्रिकेट ग्राउंड पर आमने-सामने हैं. यशस्‍वी जायसवाल की 100 रनों की पारी और हार्दिक तोमरे के नाबाद 51 रनों के दम पर मुंबई की टीम ने पहले दिन पांच विकेट के नुकसान पर 260 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्‍म होने तक शम्‍स मुलानी 10 रन बनाकर हार्दिक के साथ डटे हुए हैं। सरफराज खान ने 40 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सवेद पारकर के बल्‍ले से 32 रन आए। यश दयान और करन शर्मा को दो-दो विकेट मिले।

उधर, हिमांशु मंत्री की 134 रनों की नाबाद पारी के दम पर मध्‍यप्रदेश की टीम ने पहले दिन छह विकेट के नुकसान पर 271 रन बना लिए हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर पुनीत दाते नौ रन बनाकर खेल रहे हैं। अक्षत रघुवंशी ने आज 63 रन की पारी खेली। बंगाल के मुकेश कुमार और आकाश दीप को दो-दो विकेट मिले।

मध्‍य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है. वहीं, दूसरे मैच में मुंबई और उत्‍तर प्रदेश की टीमें बेंगलुरू के ही जस्‍ट क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में एक दूसरे से भिड़ रही हैं. उत्‍तर प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. क्‍वार्टर फाइनल में मुंबई ने झारखंड को सात विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. इसी तर्ज पर उत्‍तर प्रदेश ने कर्नाटक पर पांच विकेट से जीत दर्ज की. मध्‍य प्रदेश ने पंजाब को हराया था. बंगाल और झारखंड के बीच क्‍वार्टर-फाइनल मैच ड्रॉ पर खत्‍म हुआ था लेकिन बेहतर प्रदर्शन के आधर पर बंगाल को अगले राउंड में जगह मिली.