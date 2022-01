Live Score and Updates AUS vs ENG 4th Test Day-5 The Ashes: एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले में मैच काफी रोमांचक होता नजर आ रहा है. आज पांचवें दिन का खेल जारी है. चायकाल तक इंग्‍लैंड के चार विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए हैं. मेहमान टीम को मैच बचाने के लिए आखिरी सेशन मैदान पर खड़े रहना होगा. उनके हाथ में अभी भी छह विकेट हैं. बारिश के चलते आज मैच देरी से शुरू हुआ. मैदान पर इस वक्‍त बेन स्‍टोक्‍स 97 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं, दूसरे छोर पर 34 गेंद खेलकर 10 रन बनाकर डटे हुए हैं. दोनों ही इंग्‍लैंड के सीनियर बल्‍लेबाज हैं. ऐसे में दोनो से टीम की नैया को पार लगाने की उम्‍मीद है.Also Read - इंग्लैंड टेस्ट टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं बेन स्टोक्स: रिकी पॉन्टिंग