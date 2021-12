Live Score and Updates IND U-19 vs PAK U-19: पाकिस्‍तान की अंडर-19 टीम के खिलाफ जारी एशिया कप 2021 के मुकाबले के दौरान टीम इंडिया 237 रन पर ऑलआउट हो गई है. पाकिस्‍तान के जीशान जमीर ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. भारत की तरफ से विकेटकीपर बल्‍लेबाज अराध्‍य यादव ने सर्वाधिक 83 गेंदों का सामना कर 50 रन बनाए. इसके अलावा सलामी बल्‍लेबाज (India Under-19 vs Pakistan Under-19) हरनूर सिंह ने 46 रन बनाए. अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले के दौरान पाकिस्‍तान की टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया था.Also Read - हरभजन सिंह ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज अकेले दम पर जीती थी: सौरव गांगुली

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. महज 14 रन पर ही यश ढल की कप्‍तानी वाली टीम ने अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. सलामी बल्‍लेबाज अंगकृष रुघुवंषी अपना खाता तक नहीं खोल पाए. नंबर-6 पर बल्‍लेबाी करने आए राज बावा 25 रन बनाकर आउट हुए.

सातवें नंबर पर खेलने आए अराध्‍य यादव ने अर्धशतक जड़ टीम को बुरी स्थिति से निकालने का प्रयास जरूर किया. 96 रन पर भारत की आधी टीम ऑलआउट हो चुकी थी. निचले क्रम के बल्‍लेबाजों ने भारत की लाज बचाने का प्रयास जरूर किया. आठवें नंबर पर खेलने आए कौशल तांबे ने 32 और 10वें नंबर के बल्‍लेबाज राजवर्धन ने 33 रन बनाकर टीम को जैसे तैसे 200 के पार पहुंचाया. हालांकि भारत की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऑलआउट हो गई.