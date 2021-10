KKR vs SRH, IPL 2021: Ball by Ball Commentary of Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Match Highlights: प्ले ऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीदों को मजबूती से जिंदा रखने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस दिशा में एक और कदम मजबूती से बढ़ा दिया है. रविवार को दिन के दूसरे मैच में उसने (Shubman Gill) शुबमन गिल (57) की उम्दा फिफ्टी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हरा दिया. बेहतर रन रेट के साथ पहले से ही नंबर 4 पर खड़ी केकेआर के अब 12 अंक हो गए हैं.Also Read - IPL 2021 KKR vs SRH: सनराइजर्स को हराकर प्लेऑफ के दरवाजे पर नाइटराइडर्स, तस्वीरों में देखें जीत के पल

प्लेऑफ की दौड़ में अब सिर्फ एक ही स्थान बाकी बचा है, इस स्थान के लिए 4 टीमों में होड़ मची है, जिसमें कोलकाता की टीम सबसे आगे है. 116 रन के लक्ष्य वाला यह मैच सनराइजर्स की टीम ने आसानी से नहीं छोड़ा और मैच का फैसला अंतिम ओवर में जाकर हुआ. अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (15*) और कप्तान इयोन मॉर्गन (1*) ने अंत में जरूरी 10 रन जोड़कर टीम को इस सीजन की छठी जीत दिलाई.

इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. लेकिन टीम यहां 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 115 रन ही बना पाई. केकेआर की ओर से टिम साउदी, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए जबकि शाकिब अल हसन ने 1 विकेट लिए.

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, इयोन मोर्गन (C), शाकिब अल हसन, दिनेश कार्तिक (WK), सुनील नरेन, शिवम मावी, टिम साउथी, वरुण चक्रवर्ती.

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): जेसन रॉय, रिद्धिमान साहा (WK), केन विलियमसन (C), प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, जेसन होल्डर, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, सिद्धार्थ कौल.