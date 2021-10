Live Score and Updates KKR vs SRH, IPL 2021: Ball by Ball Commentary of Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Match: आईपीएल में रविवार को दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने हैं. केकेआर अभी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और उसे अपने बाकी बचे दोनों मैचों में जीत की दरकार है. उसके फिलहाल 12 मैचों में 10 अंक हैं और वह अपने शानदार रनरेट के चलते चौथे स्थान पर है.Also Read - IPL 2021, RCB vs PBKS: आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में हराया

दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है. इस सीजन अब तक 11 मैच खेलकर वह सिर्फ 2 में जीत दर्ज कर पाई है. लेकिन अब उसके इरादे दूसरी टीमों के खेल बिगाड़ने के होंगे.

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, इयोन मोर्गन (C), शाकिब अल हसन, दिनेश कार्तिक (WK), सुनील नरेन, शिवम मावी, टिम साउथी, वरुण चक्रवर्ती.

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): जेसन रॉय, रिद्धिमान साहा (WK), केन विलियमसन (C), प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, जेसन होल्डर, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, सिद्धार्थ कौल.