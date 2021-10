IPL 2021 Mumbai Indians vs Delhi Capitals, Live Score and Updates: आईपीएल 2021 में 2 अक्टूबर को मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्‍ली कैपिटल्‍स (DC) के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सीजन का 46वां मैच खेला जा रहा है. मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी. टीम को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में जल्द पहला झटका लगा, जिसके बाद क्विंटन डी कॉक (19) भी चलते बने. हालांकि सूर्यकुमार यादव ने 26 बॉल में 33 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक नहीं पहुंचा सके. वपक्षी टीम की ओर से आवेश खान और अक्षर पटेल ने 3-3 शिकार किए. उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन और नॉर्त्जे को 1-1 विकेट हाथ लगे.Also Read - IPL 2021, RR vs CSK LIVE Score: प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान को करना होगा चैंपियन चेन्नई का सामना