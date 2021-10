Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings Highlights: आईपीएल 2021 के 48वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्‍स के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 6 रन से जीत दर्ज कर प्लेऑफ में जगह बना ली है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 7 विकेट खोकर 164 रन बनाए. टीम को कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल (40) ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी हुई. कोहली 25 के स्कोर पर आउट हुए और अगली बॉल पर डेनियल क्रिश्चियन (0) भी चलते बने.Also Read - IPL 2021, RCB vs PBKS: आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में हराया

एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल के बीच चौथे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. मैक्सवेल 33 गेंदों में 7 बाउंड्री की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डिविलियर्स ने 23 रन का योगदान दिया. पारी के अंतिम ओवर में मोहम्मद शमी ने 3 शिकार किए, लेकिन हैट्रिक से चूक गए. उनके अलावा मोइजेस हैनरिक्स को भी 3 सफलता हाथ लगी.

टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब 6 विकेट खोकर 158 रन ही बना सकी. केएल राहुल ने मयंक अग्रवाल के साथ पहले विकेट के लिए 91 रन जुटाए, लेकिन इसके बाद टीम लगातार विकेट गंवाती गई. राहुल ने 39 रन बनाए, जबकि मयंक अग्रवाल 41 गेंदों में 8 बाउंड्री की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए. विपक्षी टीम की ओर से युजवेंद्र चहल ने सर्वाधिक 3 शिकार किए, जबकि शाहबाज अहमद और जॉर्ज गार्टन को 1-1 विकेट हाथ लगा.