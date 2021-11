SL vs WI 1st Test Live Score and Updates: श्रीलंका और वेस्‍टइंडीज इस वक्‍त दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के बाद वेस्‍टइंडीज की टीम श्रीलंका के दौरे पर है, जहां वे आज से गॉल क्रिकेट स्‍टेडियम में टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है. श्रीलंका की टीम की कमान अनुभवी दिमुथ कुरुणारत्‍ने के कंधों पर है. वहीं, क्रेग ब्रेथवेट वेस्‍टइंडीज की टीम का नेतृत्‍व कर रहे हैं.Also Read - BAN vs PAK: छक्‍का खाने के बाद Shaheen Afridi को आया गुस्‍सा, बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज को मारी गेंद, Watch Video

टी20 वर्ल्‍ड कप के दौरान दोनों ही टीमों का प्रदर्शन खास अच्‍छा नहीं रहा है. क्‍वालीफायर राउंड खेलने के बाद सुपर-12 में प्रवेश करने वाली श्रीलंका की टीम को अपने पांच में से दो ही मुकाबलों में जीत मिली थी. उन्‍हें साउथ अफ्रीका, इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्‍त झेलनी पड़ी. श्रीलंका केवल वेस्‍टइंडीज और बांग्‍लादेश को ही हरा पाया था. वहीं, वेस्‍टइंडीज की बात की जाए तो उन्‍होंने पांच में से केवल एक मैच जीता. विंडीज ने केवल बांग्‍लादेश को मात दी थी. इस टेस्‍ट सीरीज के माध्‍यम से दोनों ही टीमें जीत की पटरी पर लौटने का प्रयास करेंगी.

श्रीलंका का प्‍लेइंग इलेवन

दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), पथुम निसानका, ओशादा फर्नांडो, धनंजया डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, सुरंगा लकमल, दुशमंथा चमीरा, लसिथ एम्बुलडेनिया, प्रवीण जयविक्रमा

वेस्‍टइंडीज का प्‍लेइंग इलेवन

क्रेग ब्रैथवेट (c), जर्मेन ब्लैकवुड, जेरेमी सोलोज़ानो, नक्रमाह बोनर, रोस्टन चेज़, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, जोशुआ दा सिल्वा (wk), रहकीम कॉर्नवाल, जोमेल वार्रिकन, शैनन गेब्रियल