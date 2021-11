श्रीलंका दौरे पर मौजूदा वेस्‍टइंडीज की टीम इस वक्‍त गॉल इंटरनेशनल स्‍टेडियम में मेजबानों के खिलाफ मैदान में है. आज दूसरे दिन का खेल जारी है. पहले बल्‍लेबाजी कर रही श्रीलंका की टीम ने रविवार को दिन का खेल खत्‍म होने तक 88 ओवरों के बाद तीन विकेट के नुकसान पर 267 रन बना लिए थे. अब आज दिमुथ करुणारत्‍ने की कप्‍तानी वाली टीम की कोशिश है कि वो एक बड़ा लक्ष्‍य सेट कर वेस्‍टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दे. ऐसा करना श्रीलंका के लिए ज्‍यादा मुश्किल भी नजर नहीं आता क्‍योंकि टीम ने पहले दिन महज तीन विकेट ही गंवाए हैं.Also Read - SL vs WI 1st Test: डेब्‍यूटेंट Jeremy Solozano के माथे पर लगी गेंद, अस्‍पताल में भर्ती

पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक दिमुथ करुणारत्‍ने ने 265 गेंदों का सामना कर नाबाद 132 रन बना लिए थे. इस दौरान उनके बल्‍ले से 13 चौके निकले. उनके साथ दूसरे छोर पर धनंजय डिसिल्‍वा 56(77) अर्धशतक बनाकर डटे हुए हैं.

पहले दिन के खेल के दौरान मैदान पर एक बड़ा हादसा हो गया था. दिमुथ करुणारत्‍ने के पुल शॉट के दौरान गेंद वेस्‍टइंडीज के युवा डेब्‍यूटेंट जेरेमी सोलोजानो के सिर पर जा लगी. उन्‍हें स्‍ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया. अस्‍पताल में उनके सिटी स्कैन करवाए गए हैं. हालांकि इससे आगे उनके स्‍वास्‍थ को लेकर क्रिकेट वेस्‍टइंडीज की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया है.

श्रीलंका का प्‍लेइंग इलेवन

दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), पथुम निसानका, ओशादा फर्नांडो, धनंजया डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, सुरंगा लकमल, दुशमंथा चमीरा, लसिथ एम्बुलडेनिया, प्रवीण जयविक्रमा.

वेस्‍टइंडीज का प्‍लेइंग इलेवन

क्रेग ब्रेथवेट (कप्‍तान), जर्मेन ब्लैकवुड, जेरेमी सोलोज़ानो, नक्रमा बोनर, रोस्टन चेज़, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, जोशुआ दा सिल्वा (wk), रहकीम कॉर्नवाल, जोमेल वार्रिकन, शैनन गेब्रियल.