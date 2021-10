Live Score DC vs KKR, IPL 2021, Qualifier-2: Ball by Ball Commentary of Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Match: आईपीएल 2021 के क्‍वालीफायर-2 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच फाइनल में जगह बनाने को लेकर बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 135 रन बनाए. सलाम बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने शिखर धवन के साथ पहले विकेट के लिए 32 रन जुटाए. शॉ 18 के स्कोर पर आउट हुए. यहां से धवन ने मोर्चा संभाला और मार्कस स्टोइनिस के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े. स्टोइनिस 18 रन से ज्यादा का योगदान नहीं दे सके, जिसके बाद धवन भी 36 के स्को पर पवेलियन लौट गए.Also Read - Axar Patel सोच रहा होगा- मैंने क्‍या गलती की थी, Irfan Pathan ने उठाया मुद्दा, बोले- शार्दुल को चुनकर..

दिल्ली की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद 30 रन की पारी खेली, जबकि शिमरोन हेटयायर ने 17 रन बनाए. उनके अलावा कप्तान रिषभ पंत महज 6 रन बनाकर आउट हो गए. विपक्षी टीम की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन और शिवम मावी ने 1-1 विकेट चटकाए.

आसान टारगेट का पीछा करते हुए शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने केकेआर को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी हुई. अय्यर 41 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए.