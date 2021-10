Live Score DC vs KKR, IPL 2021, Qualifier-2: Ball by Ball Commentary of Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Match: आईपीएल 2021 के क्‍वालीफायर-2 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच फाइनल में जगह बनाने को लेकर बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है. रिषभ पंत की टीम को पिछले मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. वहीं, एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराने के बाद कोलकाता ने क्‍वालीफायर-2 में जगह बनाई है. आज जो भी टीम जीतेगी, वो 15 अक्‍टूबर को चेन्‍नई के खिलाफ खिताबी मुकाबले में उतरेगी.Also Read - IPL 2021: शुबमन के साथ वेंकटेश अय्यर के ओपन करने से पूरी तरह बदल गई KKR: शेन वॉटसन

दोनों टीमों के प्‍लेइंग इलेवन पर नजर डालें तो कई मैच विनर्स नजर आते हैं. पृथ्‍वी शॉ, शिखर धवन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उधर, शुबमन गिल और वेंकटेश अय्यर भी खूब रन बना रहे हैं. ऐसे में अब देखना ये होगा कि इयोन मोर्गन की टीम को जीत मिलती है या फिर रिषभ पंत के धुरंधर इस मैच को अपने नाम करते हैं. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ…

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमायर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कैगिसो रबाडा, अवेश खान, एनरिक नॉर्त्जे.

कोलकाता नाइट राइडर्स: शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), सुनील नरेन, शाकिब अल हसन, लॉकी फर्ग्यूसन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती.