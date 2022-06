England vs New Zealand, 2nd Test, Live Score and Updates: इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच आज से नॉटिंघम के ट्रेट ब्रिज मैदान पर टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले की शुरुआत हो गई. शुरुआती मैच पहले ही इंग्‍लैंड की टीम पांच विकेट से अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में अब वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2021-23 के तहत टेस्‍ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. कीवी टीम इस मैच को अपने नाम कर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाने का प्रयास करेगी. इतने अहम मैच में रेगुलर कप्‍तान केन विलियमसन चोट के चलते नहीं खेल रहे हैं. उनके स्‍थान पर टॉम लेथम टीम की कमान संभाल रहे हैं. न्‍यूजीलैंड की टीम में तीन बदलाव हैं. विलियमसन, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और एजाज पटेल इस मैच का हिस्‍सा नहीं हैं. उनके स्‍थान पर हेनरी निकोल्स, मैट हेनरी और मिशेल ब्रेसवेल को प्‍लेइंग-11 में मौका दिया गया है.Also Read - कोविड के कारण इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन

इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर न्‍यूजीलैंड को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया है. नए कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स आर नवनियुक्‍त हेड कोच ब्रेंडन मैक्‍कुलम की जोड़ी आज दूसरी पर मैच में उतर रही है. Also Read - IND vs SA, 1st T20I Highlights: डेविड मिलर और रासी वेन डेर ड्यूसन के धमाके ने भारत को 7 विकेट से दी मात