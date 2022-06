India vs Ireland, 1st T20I Live Score and Updates: भारत और आयरलैंड के बीच आज टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. पहला मैच डबलिन के द विलेज स्‍टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले से हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में बतौर कप्‍तान डेब्‍यू करने जा रहे हैं. वीवीएस लक्ष्‍मण इस दो मैचों की टी20 सीरीज के दौरान भारत के कार्यवाहक मुख्‍य कोच हैं. भारत इस मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, रिषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे मुख्‍य क्रिकेटर्स के बिना ही उतरा है. यही वजह है कि युवाओं को मौके दिए जा रहे हैं. उमरान मलिक को डेब्‍यू कैप दी गई है. उनका आज के मैच में खेलना तय है.Also Read - IND vs IRE 1st T20I: आज किस संभावित-11 के साथ उतरेगा भारत, हार्दिक की टीम पर डालें एक नजर

हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2022 के दौरान गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी की कमान सौंपी गई थी. पहली बार मिली नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी को जूनियर पांड्या ने बखूबी निभाया. उनकी फ्रेंचाइजी ने खिताब पर कब्‍जा किया. यही वजह है कि भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में हार्दिक की करीब छह महीने बाद वापसी हुई थी. अब आयरलैंड के खिलाफ उन्‍हें एक युवा टीम का कप्‍तान बनाया गया है. Also Read - 13 सालों में भारत से कभी नहीं जीत सका Ireland, जानिए कैसा रहा रिकॉर्ड