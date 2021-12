Live Cricket Score IND vs SA 1st Test Day-3: Live Cricket Score IND vs SA 1st Test Day-3: भारत की तर्ज पर मैच में साउथ अफ्रीका की हालत भी पतली नजर आ रही है। तीसरे दिन अबतक 11 विकेट गिर चुके हैं। भारत के सात विकेट के अलावा साउथ अफ्रीका ने अबतक 32 रन पर चार विकेट गंवा दिए हैं। मार्करम के आउट होने के बाद रासी वान डेर डुसेन तीन रन बनाकर मोहम्‍मद सिराज की गेंद पर अजिंक्‍य रहाणे के हाथों लपके गए।Update 4:48: सेंचुरियन टेस्‍ट के तीसरे दिन दूसरे सेशन के दौरान मोहम्‍मद शमी ने भारत को दिलाई दूसरी सफलता। एडेन मार्करम हुए क्‍लीन बोल्‍ड। 13 रन बनाकर हुए आउट। साउथ अफ्रीका का स्‍कोर इस वक्‍त तीन विकेट के नुकसान पर 30 रन है। इससे दो ओवर पहले एडेन मार्करम को मिला था जीवनदान। मोहम्‍मद शमी के बैक ऑफ द लेंथ गेंद पर बल्‍ले का भारी किनारा लगने के बाद बॉल रिषभ पंत और फर्स्‍ट स्लिप पर खड़े चेतेश्‍वर पुजारा के बीच से जा रही थी। पंत कैच नहीं पकड़ पाए। उनका हाथ लगने के बाद गेंद पुजारा से जा टकराई। गेंद की दिशा बदलने के कारण पुजारा भी कैच नहीं पकड़ सके।Also Read - South Africa vs India, 1st Test: लुंगी एनगिडी के छह विकेट हॉल के आगे 327 रन पर ढेर हुई भारतीय टीम

चुरियन टेस्‍ट के तीसरे दिन भारत महज डेढ़ घंटा बल्‍लेबाजी करने के बाद ही ऑलआउट हो गया। पूरी टीम 327 रन पर सिमट गई। आज भारत ने अपने सात विकेट गंवाए और कुल स्‍कोर मे महज 55 रन ही जोड़ पाए। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने छह विकेट हॉल अपने नाम किया। इसके अलावा कगिसो रबाडा को तीन और मार्को जेनसन को एक विकेट मिला। केएल राहुल 123 रन पर आउट हुए तो रहाणे अपने अर्धशतक से दो रन से चूक गए। रिषभ पंत आठ रन बनाकर आउट हुए। अश्विन और शार्दुल ठाकुर भी रन बनाने में खास योगदान नहीं दे पाए। Also Read - IND vs SA, 1st Test, Day-3, Centurion Weather Forecast: क्‍या तीसरे दिन दिखेगा मैदान पर एक्‍शन ? जानें मौसम का हाल

Update 2:30: मैच के तीसरे दिन पहले एक घंटे के खेल के दौरान ही भारत की हाल पतली हो गई है। चार रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन कगिसो रबाडा की गेंद पर आसान कैच देखकर आउट हुए। रिषभ पंंत भी आज बल्‍ले से खास कमाल नहीं दिखा पाए। महज आठ रन बनाकर वो लु‍गी एनगिडी की गेंद पर रासी वान डर डुसेन के हाथों लपके गए। भारत का स्‍को इस वक्‍त सात विकेट के नुकसान पर 300 रन है। मैदान पर शार्दुल ठाकुर के साथ मोहम्‍मद शमी खेल रहे हैं। Update 2:08 दिन का खेल शुरू हुए अभी आधा घंटा ही हुए है कि केएल राहुल के बाद अब अजिंक्‍य रहाणे भी आउट हो गए हैं। रहाणे 48 रन के निजी स्‍कोर पर लुंगी एनगिडी की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। अब रिषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविचंद्रन अश्विन आए हैं। Also Read - IND vs SA- उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की कामयाबी को साउथ अफ्रीका में दोहराऊंगा : Shardul Thakur

Update 1:53: कगिसो रबाडा ने किया केएल राहुल को आउट। रविवार के स्‍कोर में महज एक रन जोड़ने के बाद वो विकेट के पीछे लपके गए। नए बल्‍लेबाज के रूप में रिषभ पंत मैदान में आए हैं। भारत का स्‍कोर 288-4 है। सेंचुरियन टेस्‍ट के तीसरे दिन आज 98 ओवर डाले जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे सेशन को थोड़ा लंबा किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी सेशन को आधा घंटा बढ़ाने पर अंपायर विचार कर रहे हैं। बारिश के चलते सोमवार को मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. ऐसे में अब टीम इंडिया को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा. अन्‍यथा भारत का जीत के साथ सीरीज का आगाज करने का सपना टूट जाएगा. विराट एंड कंपनी की कोशिश रहेगी कि वो रनों की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाए ताकि 400 रन के करीब पहुंचकर मेजबानों को खेलने के लिए बुलाया जा सके. केएल राहुल ने पहले दिन के अंत तक 122 रन बना लिए थे. उनके साथ पूर्व उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे 40 रन बनाकर खेल रहे हैं. रिषभ पंत को तेजी से रन बनाने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर भी तेजी से रन बनाने के लिए ही प्रचलित हैं.

मौसम का हाल

मौसम विभाग की मानें तो आज बारिश के चलते मैच मे किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी. धूप खिली रहेगी. हालांकि बीच-बीच में मैदान में बादल छाए रहने की संभावना है लेकिन बारिश नहीं होगी. दिन भर का तापमान 27 डिगी के करीब रहने की संभावना है.