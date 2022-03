India Women vs West Indies Women Live Cricket Score: महिला विश्‍व कप 2022 में आज भारतीय टीम अपने तीसरे मुकाबले में वेस्‍टइंडीज का सामना कर रही है. यह मैच न्‍यूजीलैंड के हैमिल्‍टन में सीडन पार्क में खेला जा रहा है. कप्‍तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी (INDW vs WIW) करते हुए बड़ा लक्ष्‍य सेट करने का निर्णय लिया है. भारत की टीम ने वेस्‍टइंडीज की महिला टीम को जीत के लिए 318 रनों का लक्ष्‍य दिया है. मैच में स्‍मृति मंधाना ने सर्वाधिक 123 रन बनाए. इसके अलावा हरमनप्रीत कौर के बल्‍ले से भी 109 रन आए. दोनों ने मुश्किल वक्‍त पर भारत के लिए 184 रनों की साझेदारी बनाकर टीम को एक बड़े स्‍कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.Also Read - INDw vs WIw: स्‍मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर के शतक से विंडीज को मिला 318 रनों का विशाल लक्ष्‍य

Previous Update: स्‍मृति मंधाना के बाद हरमनप्रीत कौर ने भी अपना शतक पूरा कर लिया है। हरमनप्रीत इस वक्‍त 102 गेंदों पर 104 रन बनाकर खेल रही हैं. उनके बल्‍ले से नौ चौके और दो छक्‍के आ चुके हैं. 47 ओवरों के बाद भारत क स्‍कोर पांच विकेट के नुकसान पर 296 रन है. रीचा घोष पांच रन बनाकर आउट हुई. दीप्ति शर्मा 15 रन ही बना पाई.

Previous Update: स्‍मृति मंधाना ने शानदार शतक पड़ा. उन्‍होंने 119 गेंदों पर 123 रन की पारी खेली. दस दौरान मंधाना के बल्‍ले से 13 चौके और दो छक्‍के निकले. उन्‍होंने हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 184 रन शानदार पारी खेली. हरमनप्रीत कौर इस वक्‍त अपने शतक से महज छह रन दूर हैं. वो 95 गेंदों पर 94 रन बनाकर खेल रही हैं.

Previous Update: स्‍मृति मंधाना के बाद हरमनप्रीत कौर ने भी शानदार अर्धशतक जड़ दिया है. हरमनप्रीत का यह बैक टू बैक दूसरा अर्धशतक है. वो 66 रन बनाकर खेल रही हैं. स्‍मृति मंधाना अपने शतक से महज चार रन दूर हैं. भारत का स्‍कोर इस वक्‍त 38 ओवरों के बाद तीन विकेट के नुकसान पर 221 रन है. स्‍मृति और हरमनप्रीत के बीच 143 रन की साझेदारी बन चुकी है.

Previous Update: सलामी बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. वो इस वक्‍त 78 गेंदों पर 65 रन बनाकर खेल रही हैं. उनका साथ हरमनप्रीत कौर निभा रही है. 50 गेंदों का सामना कर वो 38 रन बना चुकी हैं. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी हो चुकी है. भारत का स्‍कोर इस वक्‍त 30 ओवरों के बाद तीन विकेट के नुकसान पर 160 रन है.

Previous Update: 19 ओवरों के बाद भारत का स्‍कोर तीन विकेट के नुकसान पर 93 रन हैं. स्‍मृति मंधाना इस वक्‍त 43 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रही हैं. दूसरे छोर पर उनके साथ हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्‍होंने नौ रन बना लिए हैं. यशिका भाटिया ने 21 गेंदों पर 31 रन ठोक भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. हालांकि उनके आउट होने के बाद जल्‍द ही कप्‍तान मिताली राज भी पांच रन का योगदान देकर आउट हो गई. नंबर-4 पर खेलने आई दीप्ति शर्मा ने 15 रनों को योगदान दिया. Previous Update: पहले दो ओवरों के बाद भारतीय महिला टीम ने 21 रन बना लिए हैं. यशिका भाटिया 10 गेंदों पर 19 रन ठोक चुकी है जबकि दूसरे छोर पर मिताली राज के नाम महज एक रन है. चिनले हेनरी (Chinelle Henry) के दो ओवरों में भारत ने 19 रन ठोक दिए.

महिला विश्‍व कप में भारतीय टीम आज अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है. इससे पहले टीम इंडिया ने अपने शुरुआती मैच में पाकिस्‍तान पर 107 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. हालांकि जीत के इस सिलसिले को मिताली राज की टीम आगे कायम नहीं रख सकी. उन्‍हें अपने दूसरे ही मुकाबले में न्‍यूजीलैंड से 62 रन से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्‍मीदों को कायम रखना है तो टीम इंडिया को जीत की पटरी पर लौटना होगा. भारतीय महिला टीम को आगे इंग्‍लैंड, ऑस्‍ट्रेलिया, बांग्‍लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैच खेलने है.