Indian Premier League 2022 MI vs CSK Live Score and Updates: आईपीएल 2022 में आज प्‍वाइंट्स टेबल की सबसे निचली दो टीमों के बीच मुकाबला है. सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा क्‍योंकि चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और मुंबई इंडियंस को हाशिए पर देखने की किसी को भी आदत नहीं है. मुंबई के डीवॉय पाटिल क्रिकेट स्‍टेडियम में दोनों टीमों का आमना-सामना शाम साढ़े सात बजे से होगा. मुंबई पांच बार और चेन्‍नई चार बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है. इस सीजन के सभी छह मुकाबलों में रोहित शर्मा एंड कंपनी को शिकस्‍त झेलनी पड़ी है. उधर, रविंद्र जडेजा की कप्‍तानी वाली टीम को छह में से एक जीत मिली है. क्‍या मुंबई आज अपनी जीत का खाता खोल पाएगी या फिर चेन्‍नई सीजन में दूसरी जीत दर्ज करेगी. यह तो वक्‍त ही बताएगा.

मुंबई इंडियंस का स्‍क्‍वाड

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), देवाल्ड ब्रेविस, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, कीरोन पोलार्ड, फैबियन एलन, जयदेव उनादकट, मुरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टाइमल मिल्स, बासिल थंपी, अनमोलप्रीत सिंह, संजय यादव, रिले मेरेडिथ, टिम डेविड, डेनियल सैम्स, रमनदीप सिंह, मयंक मार्कंडे, आर्यन जुयाल, अर्जुन तेंदुलकर, ऋतिक शौकीन, राहुल बुद्धि, अरशद.

चेन्नई सुपर किंग्स का स्‍क्‍वाड

रविंद्र जडेजा (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबाती रायुडू, शिवम दुबे, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, महेश तीक्षणा, मुकेश चौधरी, ड्वेन प्रिटोरियस, तुषार देशपांडे, हरि निशांत , एन जगदीसन, डेवोन कॉनवे, मिशेल सेंटनर, सुभ्रांशु सेनापति, प्रशांत सोलंकी, केएम आसिफ, सिमरजीत सिंह, राजवर्धन हैंगरगेकर, भगत वर्मा, मथीशा पथिराना.